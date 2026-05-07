A Gaza la situazione sanitaria continua a peggiorare a causa dei bombardamenti israeliani. Un rapporto recente di Medici senza Frontiere segnala un aumento degli aborti, delle morti neonatali e della malnutrizione tra la popolazione civile. La crisi umanitaria si aggrava giorno dopo giorno, con i servizi medici sotto pressione e le condizioni di vita che si fanno sempre più difficili. Da parte di MSF arriva un'accusa diretta alle operazioni militari israeliane.

Da Medici Senza Frontiere (MSF) arriva un duro attacco a Israele per la drammatica situazione vissuta dai civili nella Striscia di Gaza. Con un dettagliato rapporto, l’organizzazione umanitaria denuncia la persistente e grave crisi di malnutrizione che colpisce la popolazione dell’enclave palestinese, causata dal blocco degli aiuti umanitari, dalle restrizioni all’ingresso di cibo e dagli attacchi alle infrastrutture civili e sanitarie da parte dell’esercito israeliano (IDF). Secondo quanto riportato nell’analisi di MSF, le categorie più colpite sarebbero le donne incinte, i neonati e i bambini sotto i sei mesi. Per comprendere la portata...🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - A Gaza la crisi non è mai finita. Medici senza frontiere pubblica un rapporto shock secondo cui aumentano gli aborti, le morti neonatali e la malnutrizione a causa dei continui bombardamenti israeliani

A Jabalia, nella Striscia di Gaza, continuiamo a portare acqua dove tutto è stato distrutto.

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