Israele-Libano ok alla tregua senza Hezbollah Raid su Gaza colpito un condominio | morti 4 bambini

Israele e Libano hanno confermato il rinnovo del cessate il fuoco e l’istituzione di zone di sicurezza controllate dall’esercito libanese, senza coinvolgimento di Hezbollah. Intanto, un raid israeliano su Gaza ha colpito un condominio, causando la morte di quattro bambini. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli dell’attacco o sulle altre vittime. La tregua è stata raggiunta senza accordo con Hezbollah.

Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, che escluderanno Hezbollah. La tregua sarà subordinata alla "cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore del Litani meridionale". Nuovo ciclo di colloqui dal 22 giugno per raggiungere un "accordo globale". Bombe israeliane su Gaza City, colpito un condominio: 9 morti di cui 4 bambini. L'Idf arresta uno studente diretto a Roma: 'È di Hamas, prese parte al 7 ottobre". Intanto negli Usa la Camera approva una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Libano: raid aereo su Sultaniyah, la tregua tra Israele e Hezbollah è a rischio

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Temi più discussi: Libano, media: Almeno 23 morti in raid Israele. Netanyhau: Voglio 70% di Gaza; Libano, civili in fuga. Trump dopo telefonata con Netanyahu: I colloqui con Iran vanno avanti; Trump: Accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Libano. Ma Netanyahu avverte: Pronti a colpire Beirut se attaccati; Israele ha intensificato i bombardamenti sul Libano.

Ok, e allora che #Israele si arrangi da solo nella sua guerra. Oggi il problema sono i palestinesi o il #Libano. Domani troverà un altro nemico per giustificare le sue azioni. Lo ha sempre fatto e sempre lo farà. Perché non ci pr9va con la #Turchia? x.com

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Israele e Libano hanno fatto un accordo per rinnovare il fragile cessate il fuocoPrevede che Hezbollah si ritiri dal sud del Libano e interrompa gli attacchi: il problema è che il gruppo non è stato coinvolto nei colloqui ... ilpost.it

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