Israele-Libano ok alla tregua senza Hezbollah Raid su Gaza colpito un condominio | morti 4 bambini

Da ilgiornale.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Israele e Libano hanno confermato il rinnovo del cessate il fuoco e l’istituzione di zone di sicurezza controllate dall’esercito libanese, senza coinvolgimento di Hezbollah. Intanto, un raid israeliano su Gaza ha colpito un condominio, causando la morte di quattro bambini. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli dell’attacco o sulle altre vittime. La tregua è stata raggiunta senza accordo con Hezbollah.

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Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, che escluderanno Hezbollah. La tregua sarà subordinata alla "cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore del Litani meridionale". Nuovo ciclo di colloqui dal 22 giugno per raggiungere un "accordo globale". Bombe israeliane su Gaza City, colpito un condominio: 9 morti di cui 4 bambini. L'Idf arresta uno studente diretto a Roma: 'È di Hamas, prese parte al 7 ottobre". Intanto negli Usa la Camera approva una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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