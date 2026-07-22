A Dimaro si registra un calo di tifosi rispetto agli anni precedenti. Oggi alle 18 si svolge la prima amichevole del Napoli contro l’Arezzo, giocata sul campo locale. I biglietti per l’incontro sono ancora disponibili. La partita non sarà trasmessa in diretta televisiva senza costi.

Oggi alle 18 a Dimaro la prima amichevole del Napoli. Oggi prima amichevole del Napoli. Ore 18 Napoli-Arezzo al campo di Dimaro. La partita non è gratuita in tv. Il Napoli è l’unico club di Serie A che trasmette le amichevoli a pagamento (10 euro a partita). L’Arezzo è una squadra di Serie B, neopromossa. Lo scorso anno ha vinto il campionato di Serie C. È allenato da Cristian Bucchi vecchia conoscenza del Napoli. Al momento non c’è il tutto esaurito in Trentino. Ci sono ancora biglietti a disposizione come scrive anche Repubblica Napoli con Marco Azzi che ricorda la sconfitta dello scorso anno proprio contro gli aretini: Lo scorso anno il Napoli perse. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - A Dimaro quest’anno molti meno tifosi. Ancora un po’ di biglietti a disposizione per Napoli-Arezzo

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