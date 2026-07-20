il napoli sia meno drastico con i tifosi del napoli a dimaro anche coi bambini

Il ritiro del Napoli a Dimaro ha visto un atteggiamento considerato troppo restrittivo nei confronti dei tifosi, inclusi bambini, che cercano di avvicinarsi alla squadra per ottenere un autografo o scattare un selfie. Secondo un articolo, la società avrebbe adottato misure più severe del necessario, limitando troppo i contatti con i sostenitori che si presentano in Trentino. La presenza dei tifosi, che desiderano semplicemente condividere un momento con la squadra, sarebbe stata gestita in modo più rigido del previsto.

Il sogno di un selfie o di un autografo. Antonio Corbo su Repubblica Napoli scrive del ritiro di Dimaro ed evidenzia un atteggiamento del Napoli, a suo dire, eccessivamente respingente con i tifosi del Napoli che accorrono in Trentino per portare un casa un selfie, un autografo, per sentirsi vicini alla squadra. Chiaramente è complicato contemperare le esigenze. I tifosi sono voraci, vogliono tutto. I calciatori sono lì per lavorare, affrontare allenamenti. Bisognerebbe trovare una giusta via di mezzo. Il contatto col pubblico fa parte di questo lavoro anche se è comprensibile che talvolta il cosiddetto affetto (termine probabilmente non indovinato) possa risultare soffocante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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