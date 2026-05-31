Quest’anno, la Juventus ha perso sei partite che avevano illuso i tifosi, tra cui le notti europee contro Dortmund e Galatasaray e la rimonta contro l’Inter. La squadra ha ottenuto vittorie e risultati che avevano alimentato speranze, ma alla fine si è classificata al sesto posto. Le partite sono state caratterizzate da episodi di alta qualità tecnica, anche se non sono stati sufficienti per migliorare la posizione in classifica.

di Luca Fioretti Dalla rimonta sull’Inter alle notti europee con Dortmund e Galatasaray: i lampi di classe pura che non hanno evitato il sesto posto. La stagione della Juventus si è chiusa con un sesto posto dal sapore decisamente amaro, ma a rendere ancora più doloroso il verdetto finale è la scia di rimpianti lasciata da alcune partite semplicemente bellissime e spettacolari. Nel corso dell’anno, la squadra di Luciano Spalletti ha saputo regalare sprazzi di calcio totale e notti di pura follia agonistica che avevano letteralmente illuso l’intera tifoseria sul fatto che la formazione bianconera potesse realmente lottare per grandissimi traguardi sia in Italia che in Europa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Dalle notti europee alla rimonta con l’Inter: le sei partite che quest’anno avevano illuso un po’ tutti i tifosi della Juventus

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