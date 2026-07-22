Una coppia di Camaiore è stata denunciata dalla Guardia di finanza per aver percepito indebitamente il Reddito di cittadinanza e bonus sociali. La coppia viveva in una villa e aveva conti bancari esteri. Le verifiche hanno evidenziato che i benefici erano stati richiesti e ottenuti senza rispettare i requisiti richiesti dalla normativa. L’indagine ha portato alla denuncia per indebita percezione di somme pubbliche.

Una coppia residente a Camaiore, in provincia di Lucca, sarebbe stata denunciata dalla Guardia di finanza per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avrebbero beneficiato per anni di sussidi pubblici e agevolazioni sociali pur vivendo in una villa in Versilia e disponendo di risorse economiche non dichiarate. Camaiore, percepivano reddito di cittadinanza ma vivevano in villa Le verifiche della Guardia di finanza Quanto avrebbero incassato Camaiore, percepivano reddito di cittadinanza ma vivevano in villa Come riportato da La Repubblica, nel mirino delle Fiamme gialle sono finiti un uomo di circa 70 anni, originario della Campania, e una donna di circa 50 anni, extracomunitaria. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - A Camaiore furbetti del Reddito di cittadinanza e bonus sociali, vivevano in una villa e avevano conti esteri

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