Un uomo e la sua compagna, entrambi dichiarati nullatenenti, sono stati denunciati per aver percepito il Reddito di cittadinanza. Secondo le indagini, avrebbero trasferito circa 200mila euro su conti esteri, nonostante possedere una villa sul mare in Toscana. I controlli hanno accertato che i due risultavano avere disponibilità di denaro e proprietà che non corrispondono alla dichiarazione di povertà. La scoperta è stata fatta attraverso verifiche patrimoniali e finanziarie.

Sulla carta «nullatenenti», al punto di figurare tra i percettori del Reddito di cittadinanza; nella realtà trasferivano 200mila euro su conti bancari in Svizzera, controllavano due società nello stesso Paese e in Gran Bretagna e avevano in fitto una abitazione a poche centinaia di metri dal lungomare di Lido di Camaiore, località della riviera della provincia di Lucca. È la storia di un uomo della provincia di Napoli e della sua compagna extracomunitaria e a venirne a capo è stata la Guardia di finanza attraverso una serie di controlli incrociati. I due sono stati denunciati dopo indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Massa. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Reddito di cittadinanza, denunciati napoletano e compagna con villa a mare a Camaiore e soldi in Svizzera

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