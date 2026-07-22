A caccia di nuovi spazi | via libera dal Comune ai piani di Leonardo per hangar e uffici
Il Comune ha approvato i piani di Leonardo per la costruzione di hangar e uffici, consentendo all’azienda di espandere le proprie strutture. La decisione arriva mentre l’azienda, che sta ottenendo nuove commesse, si trova di fronte alla necessità di maggiori spazi per la produzione. I nuovi edifici saranno realizzati nell’area già destinata alle attività industriali, senza modificare le destinazioni d’uso. La costruzione è ora autorizzata a procedere.
La Spezia, 22 luglio 2026 – Leonardo cresce, conquista nuove commesse, ma gli spazi per realizzarle cominciano a essere stretti. Così, in attesa di capire se il futuro delle aree dismesse dell’ex centrale Enel di Vallegrande potrà riservare ulteriori aree di espansione, il colosso dell’armiero mette mano alle aree interne allo storico compendio di via Valdilocchi. Dopo i primi interventi realizzati nell’ultimo anno, Leonardo punta a nuovi lavori per ottimizzare le aree a disposizione e ricavare nuovi spazi produttivi attraverso i quali far fronte alle commesse crescenti, che vedranno proprio nel polo spezzino uno dei principali centri di sviluppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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