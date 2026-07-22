A caccia di nuovi spazi | via libera dal Comune ai piani di Leonardo per hangar e uffici

Notizia in breve

Il Comune ha approvato i piani di Leonardo per la costruzione di hangar e uffici, consentendo all’azienda di espandere le proprie strutture. La decisione arriva mentre l’azienda, che sta ottenendo nuove commesse, si trova di fronte alla necessità di maggiori spazi per la produzione. I nuovi edifici saranno realizzati nell’area già destinata alle attività industriali, senza modificare le destinazioni d’uso. La costruzione è ora autorizzata a procedere.