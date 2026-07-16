A Taranto è stato inaugurato un nuovo spazio di coworking all’interno della sede di Poste Italiane sul Lungomare. L’area, che si trova nel centro cittadino, è destinata al lavoro condiviso e alle attività collaborative. La struttura si aggiunge ai recenti inserimenti di spazi simili in Italia, contribuendo alla rete nazionale di “Spazi per l’Italia”. La nuova sede è aperta alle persone interessate a lavorare in ambienti condivisi.

Tarantini Time Quotidiano Un nuovo spazio dedicato al lavoro condiviso apre le porte nel cuore di Taranto. Nella sede di Poste Italiane di Lungomare Vittorio Emanuele III è infatti operativo “Spazi per l’Italia”, il progetto che punta a mettere a disposizione di professionisti, imprese e cittadini ambienti moderni e attrezzati per svolgere la propria attività lavorativa. L’iniziativa è stata illustrata questa mattina al sindaco Piero Bitetti nel corso di un incontro con i rappresentanti di Poste Italiane. La struttura è stata completamente riqualificata e ospita tre uffici da quattro postazioni ciascuno, un’area open space con ulteriori quattro postazioni, sale dedicate agli incontri e una zona break. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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© Tarantinitime.it - Taranto entra nella rete nazionale di “Spazi per l’Italia”: nuovi uffici condivisi nel centro cittadino

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