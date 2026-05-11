Dal museo ai nuovi spazi La fisarmonica di Stradella sarà regina nell’ex pretura

A Stradella, la fisarmonica di Stradella sarà protagonista in un nuovo spazio situato nell’ex pretura. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale locale e promuovere iniziative di formazione artistica, coinvolgendo la comunità e rafforzando la presenza delle attività culturali nel centro storico. La trasformazione dell’ex pretura in un luogo dedicato alla musica intende contribuire alla rinascita culturale della città.

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STRADELLA (Pavia) Valorizzare il patrimonio culturale della città e rafforzare la coesione sociale attraverso la cultura e la formazione artistica. Lo prevede “ Formazione armonica “ – progetto da un milione e 200mila euro in parte arrivati da Regione, Fondazione comunitaria e Fondazione Cariplo – che punta al recupero dell’ex pretura per ospitare il Museo della fisarmonica e la scuola di specializzazione dell’ Accademia del ridotto, creando un polo culturale innovativo con un’offerta formativa di eccellenza rivolta a musicisti nazionali e non solo. “Formazione armonica“ parte da un elemento fortemente identitario per Stradella che è appunto...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dal museo ai nuovi spazi. La fisarmonica di Stradella sarà regina nell’ex pretura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La Corrida 2025 - puntata 7 - esibizione di Giuseppe Di Rollo Notizie correlate Alla scoperta dei Medici: un tour esclusivo tra storia e nuovi spazi del Museo de' Medici a FirenzeDomenica 19 Aprile alle ore 16:00, presso la suggestiva Rotonda Brunelleschi di Firenze, si terrà una visita guidata dedicata alla storia della... Leggi anche: Tiraboschi a Bergamo, nuovi spazi all’ex mercato. Ora il progetto per la corsa ai fondi Argomenti più discussi: Dal museo ai nuovi spazi. La fisarmonica di Stradella sarà regina nell’ex pretura; Nuovo museo della fisarmonica a Stradella, sabato la presentazione alla città; Dal Museo della Fisarmonica ai nuovi spazi culturali: Formazione armonica apre una nuova stagione di crescita per il territorio; Stradella, a teatro il progetto Formazione armonica e i 150 anni della fabbrica Dallapé.