A Blenheim Palace Oxfordshire la mostra che racconta il rapporto tra i Windsor e la fotografia | le foto più belle Leggi Amicait

A Blenheim Palace, in Oxfordshire, è aperta una mostra dedicata alle fotografie dei Windsor. Tra le immagini esposte ci sono ritratti ufficiali, scatti privati e foto scattate di nascosto da paparazzi. La collezione mette in mostra le diverse modalità con cui i Windsor sono stati rappresentati nel tempo, evidenziando la loro presenza costante sotto i riflettori. La mostra si concentra sui vari aspetti delle immagini che hanno accompagnato la famiglia reale nel corso degli anni.

I Windsor sono abitati da sempre a stare sotto i riflettori. Milioni, forse miliardi, le foto che da decenni li consegnano continuamente alla storia. Ritratti ufficiali, scatti privati, immagini rubate dai fotografi appostati di nascosto. da re Carlo alla regina Camilla fino al principe William e a Kate Middleton, i membri della royal family, in un modo o nell’altro, sono quotidianamente davanti all’obiettivo. Ciò che non capita spesso, invece, è che i royal siano dietro all’obiettivo. Vale a dire, che si improvvisino fotografi. Per questo vale la pena, per chi si trova nel Regno Unito, fare un salto a Blenheim Palace, monumentale residenza di campagna situata a Woodstock nell’Oxfordshire, in Inghilterra, per visitare Life Through a Royal Lens. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - A Blenheim Palace, Oxfordshire, la mostra che racconta il rapporto tra i Windsor e la fotografia: le foto più belle. Leggi Amica.it

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