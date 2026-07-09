Harriet Sperling ha debuttato a Wimbledon da moglie di Peter Phillips Ed è apparsa magnifica | è lei la nuova diva del Windsor Leggi tutto su Amicait

Harriet Sperling ha partecipato a Wimbledon per la prima volta da moglie di Peter Phillips. La donna ha attirato l’attenzione con il suo stile impeccabile, diventando una presenza nota tra i membri della famiglia reale. Da quando si è legata al nipote della regina, Sperling ha mostrato un’evoluzione nel look, mantenendo sempre un’immagine curata e raffinata. La sua apparizione sul campo ha suscitato interesse tra gli spettatori, consolidando il suo ruolo di figura di spicco tra i Windsor.

Diciamo la verità: da quando ha iniziato a frequentare ufficialmente Peter Phillips, Harriet Sperling non ha sbagliato un colpo. Non solo in fatto di look – impossibile negare che sia sempre incantevole -. A colpire, in particolare, è il suo atteggiamento. Mai fuori posto, sempre perfetto e, soprattutto, in linea con quanto ci si aspetterebbe da un membro della royal family britannica. Harriet Sperling, nobile nell’anima. E pensare che l’infermiera dell’NHS, il servizio sanitario nazionale britannico, di sangue blu non ha una goccia. Ma quando la classe è innata, non serve il pedigree aristocratico. GUARDA LE FOTO Harriet Sperling: chi è l’infermiera che ha stregato Peter Phillips (e i Windsor). 🔗 Leggi su Amica.it

Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.

© Amica.it - Harriet Sperling ha debuttato a Wimbledon da moglie di Peter Phillips. Ed è apparsa magnifica: è lei la nuova diva del Windsor. Leggi tutto su Amica.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nozze reali nelle Cotswolds: i Windsor si ritrovano per il sì di Peter Phillips e Harriet SperlingLa famiglia reale britannica si riunisce nelle Cotswolds per il matrimonio di Peter Phillips e Harriet Sperling, il primo Windsor celebrato dal 2020.

Matrimonio Peter Phillips e Harriet Sperling: dentro il royal wedding con il principe William, Kate Middleton e le principesse Beatrice ed EugeniePeter Phillips e Harriet Sperling si sono sposati nelle Cotswolds con una cerimonia intima.

Non sbaglia un colpo: a Wimbledon il magnifico debutto di Harriet Sperling da signora PhillipsHarriet Sperling ha debuttato a Wimbledon da moglie di Peter Phillips. Ed è apparsa magnifica: è lei la nuova diva del Windsor. Leggi tutto su Amica.it ... amica.it

L'outfit regale di oggi: Harriet Sperling a Wimbledon, tutta la freschezza di un abito verde limeA un mese di distanza dalle nozze, la new entry della famiglia reale britannica punta ancora su Emilia Wickstead, la designer del suo vestito da sposa. Presente anche la regina Camilla: la sovrana pre ... vanityfair.it