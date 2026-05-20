Per l' anniversario di nozze il principe ha sorpreso la moglie | il regalo i pinguini le nuove foto Leggi Amicait

Da amica.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 maggio il principe Harry e Meghan Markle hanno compiuto otto anni di matrimonio. Il matrimonio, celebrato nel 2018 nella chiesa di St. George, è stato uno degli eventi più seguiti del nuovo millennio. Per l’occasione, il royal ha organizzato una sorpresa per la moglie, includendo un regalo speciale, dei pinguini e alcune nuove foto condivise pubblicamente. La coppia ha condiviso alcuni scatti sui social, lasciando trasparire un momento di gioia e affetto.

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Il 19 maggio il principe Harry e Meghan Markle hanno festeggiato 8 anni di matrimonio. Il royal wedding, tra i più popolari del nuovo millennio, era stato celebrato lo stesso giorno del 2018 nella St.George’s Chapel del Castello di Windsor. I Sussex non sono soliti a condividere sui social il lato più intimo e privato della loro famiglia. Da un po’ di tempo a questa parte, però, hanno cambiato rotta e lo conferma la decisione di pubblicare su Instagram un video che racconta come i due hanno onorato la ricorrenza. Meghan e Harry: la festa in famiglia per l’anniversario di matrimonio. È stata Meghan in persona a condividere nelle sue stories di Instagram alcuni video amatoriali, realizzati con lo smartphone nella sua casa a Montecito. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Per l'anniversario di nozze, il principe ha sorpreso la moglie: il regalo, i pinguini, le nuove foto. Leggi Amica.it
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