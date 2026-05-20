Per l' anniversario di nozze il principe ha sorpreso la moglie | il regalo i pinguini le nuove foto Leggi Amicait

Il 19 maggio il principe Harry e Meghan Markle hanno compiuto otto anni di matrimonio. Il matrimonio, celebrato nel 2018 nella chiesa di St. George, è stato uno degli eventi più seguiti del nuovo millennio. Per l’occasione, il royal ha organizzato una sorpresa per la moglie, includendo un regalo speciale, dei pinguini e alcune nuove foto condivise pubblicamente. La coppia ha condiviso alcuni scatti sui social, lasciando trasparire un momento di gioia e affetto.

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