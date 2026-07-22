A Bathing Ape e Vans hanno lanciato una nuova versione delle scarpe Knu Skool, caratterizzata da un motivo mimetico colorato. La tomaia presenta tonalità vivaci e un disegno che combina elementi classici con un tocco audace. Le scarpe mantengono il design originale, ma sono state aggiornate con questa variante più vivace e appariscente. La collaborazione ha portato a un modello che unisce lo stile streetwear e il carattere distintivo di entrambi i marchi.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Squadra che vince non si cambia: questa estate A Bathing Ape lancia una nuova collezione di sneaker realizzata in collaborazione con Vans. Il modello scelto come base è il Knu Skool, modello premium iconico di Vans. In questo caso, i design dei due brand sono stati mixati in un'unica scarpa, per dare vita a un omaggio alla cultura giovanile e all’abbigliamento street, il terreno di gioco su cui sia Bape sia Vans hanno esercitato una forte influenza nel corso degli anni. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - A Bathing Ape e Vans hanno regalato alle Knu Skool un nuovo motivo mimetico colorato

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Si parla di: A Bathing Ape e Vans hanno regalato alle Knu Skool un nuovo motivo mimetico colorato; BAPE x Vans è la collaborazione che non sapevamo di volere.