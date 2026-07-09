Durante il vertice Nato ad Ankara, i leader europei hanno approvato un incremento delle spese militari, destinando risorse pubbliche a finanziare le richieste di Washington. Questa decisione è stata presa senza consultare le opinioni dei cittadini e senza evidenze di una minaccia reale, secondo alcune fonti. La riunione ha visto anche discussioni su alleanze e impegni militari, ma senza dettagli pubblici su eventuali accordi concreti.

Il vertice Nato di Ankara è stata una grande rappresentazione teatrale che – in primo luogo – è servita a produrre la narrazione con cui coprire una aggressione senza precedenti contro i popoli europei. Il contesto del vertice è quello noto: da anni i media europei presentano la guerra in Ucraina come una aggressione russa “ingiustificata e non provocata” e descrivono la Russia come un paese barbaro che minaccia di invadere l’Europa. In particolare le classi dominanti europee portano avanti una campagna russofobica che possiamo compendiare con le parole espresse recentemente da Minniti, noto esponente del Partito Democratico: “Per Trump la Russia non è una minaccia immediata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Ilfattoquotidiano.it - Vertice Nato, come i governanti europei hanno regalato i nostri soldi a Trump

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Vertice Nato, Rubio insiste: “Trump deluso da alcuni alleati”. Rutte: “Gli europei hanno recepito il messaggio”Durante un vertice della Nato, il segretario di Stato americano ha espresso che il presidente statunitense è deluso da alcune reazioni di alleati...

Vertice Nato, Erdogan ha regalato a ogni leader un revolver personalizzatoDurante il vertice Nato a Ankara, il presidente turco ha consegnato a ogni leader presente un revolver personalizzato come dono.

Temi più discussi: Vertice Nato il 7 e l'8 luglio ad Ankara: chi partecipa e quali sono i temi sul tavolo; Al via vertice Nato, Trump scommette sulla fine della guerra; Il Ministro Tajani ad Ankara per il Vertice NATO; Partecipazione del Presidente Meloni al Vertice NATO 2026.

Vertice Nato, il rebus delle cifre (e come l’Europa pesa di più di quanto Trump e l’America dicano), @GiuseppeSarcina #percapire | @Corriere - X x.com

Trump ordina agli Stati Uniti di tagliare tutti i commerci con la Spagna mentre la lite si intensifica durante il vertice della NATO reddit

Una pistola a Meloni, il dono di Erdogan al vertice Nato ad AnkaraUna pistola per la premier, Giorgia Meloni. È il particolare dono ricevuto dalla presidente del Consiglio da parte del presidente turco Recep Tayyip Erdogan ... lapresse.it

Vertice Nato il 7 e l'8 luglio ad Ankara: chi partecipa e quali sono i temi sul tavoloLeggi su Sky TG24 l'articolo Vertice Nato il 7 e l'8 luglio ad Ankara: chi partecipa e quali sono i temi sul tavolo ... tg24.sky.it