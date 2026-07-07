L’arrivo dell’estate è il momento migliore per scoprire e mettere in pratica lo Star Bathing, la nuova frontiera del benessere e del turismo; in Giappone è noto come Hoshi Yoku o “bagno di stelle” ed è un’attività di rigenerazione psicofisica. In una società sempre più bersagliata da LED, schermi accesi e luci artificiali l’esposizione volontaria alla bellezza della volta celeste diventa un momento di distacco dall’inquinamento luminoso e dai dispositivi digitali; un’immersione nella natura dove, nell’oscurità del cielo notturno, la sola fonte luminosa è il fioco baluginare delle stelle. Star bathing, osservare il cielo come antidoto alla saturazione digitale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Star Bathing, i ‘bagni di stelle’ sono il nuovo trend: come l’astroturismo sta conquistando chiunque

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