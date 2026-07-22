A 47 anni, una donna si è iscritta all’università per studiare legge, dopo aver maturato l’idea di tornare sui banchi di scuola. Aveva pensato di essere troppo vecchia, ma ricorda le sensazioni vissute durante il Cammino di Santiago che l’hanno spinta a riprendere gli studi. La sua scelta è stata motivata dal desiderio di cambiare percorso e inseguire un nuovo obiettivo. La storia è stata raccontata dalla rivista People.

Pensava di essere “ troppo vecchia ” per ricominciare, ma a 47 anni è tornata all’università per inseguire il sogno di diventare avvocata. La storia di Abigail Seymour la racconta People. Dopo gli studi a New York, Seymour si trasferisce in Spagna per insegnare inglese. È il 1994 e un incontro sta per cambiarle la vita. In un pub rivede un uomo che conosceva, ma lo trova “completamente cambiato” e al giornale statunitense racconta: “Qualunque cosa lo avesse trasformato, volevo viverla anch’io “. L’uomo le dice di avere percorso il Cammino di Santiago e lei non ci pensa troppo: decide di percorrere il Cammino Francese, il tratto di circa 780 chilometri del Cammino di Santiago. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A 47 anni mi sono iscritta all’Università. Pensavo di essere troppo vecchia ma le sensazioni che avevo provato anni prima durante il Cammino di Santiago mi hanno guidata”: la storia di Abigail Seymour

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A 47 anni mi sono iscritta all’Università. Pensavo di essere troppo vecchia ma le sensazioni che avevo provato anni prima durante il Cammino di Santiago mi hanno guidata ...Abigail Seymour pensava di essere troppo vecchia, ma il Cammino di Santiago le ha dato la forza di realizzare il suo sogno. ilfattoquotidiano.it