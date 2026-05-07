Una studentessa ha raccontato di essere stata paragonata all’attrice protagonista di un film quando aveva 15 anni. La stessa ha spiegato di aver scelto di concentrarsi prima sugli studi universitari, lasciando il cinema per il momento. La ragazza ha scritto una tesi sulla moda sostenibile, analizzando vari casi e approcci strategici. L’evento si è svolto a Foligno, in provincia di Perugia, il 7 maggio 2026.

Foligno (Perugia), 7 maggio 2026 – “La moda sostenibile: casi e approcci strategici a confronto”, era la tesi di Sofia. Ma caro Oscar Wilde, la vita imita l'arte molto più di quanto l'arte imiti la vita. E allora può capitare anche di saltare dalla Bocconi al set di David Frankel e vedere cosa sia diventata la moda attraverso la lente patinata di Runway, il Vogue del Diavolo. “È stato molto casuale, nel senso che era stata annunciata l'uscita del film e che avrebbero girato una parte a Milano con un casting anticipato da una fitta campagna sui social. Era settembre, io ero qui per l’università e ho deciso di presentarmi. Mi hanno scattato delle foto e dopo pochi giorni mi hanno contattata per dirmi che non andavo bene come comparsa di ruolo”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sofia Felicetti, la studentessa-controfigura di Anne Hathaway: “Mi dicono che le somiglio da quando avevo 15 anni. Il cinema? Prima l’università”

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