A 15 anni dalla morte di Amy Winehouse, sua madre ha finalmente aperto il deposito che custodiva oggetti personali come dischi, vestiti, premi e quaderni di scuola. Janis Winehouse-Collins aveva evitato di aprirlo per anni, mantenendo chiusi quei ricordi. Nel nuovo documentario, la famiglia rivela dettagli inediti sulla vita della cantante, offrendo uno sguardo intimo e diretto. La famiglia ha condiviso anche alcune storie mai raccontate prima.

Per anni Janis Winehouse-Collins non ha avuto il coraggio di aprire il deposito in cui ha custodito quello che restava della vita di sua figlia: dischi, vestiti, premi, quaderni di scuola. Stasera in tv, alle 21.15, arriva finalmente il momento di farlo davanti alle telecamere. In prima visione su Sky Arte, in streaming su Now e disponibile on demand, infatti, va in onda Amy Winehouse – Anima Ribelle. Il documentario diretto da Marina Parker (già vincitrice di 2 Bafta per i doc The Murder Trial e Between Life and Death ) e prodotto dalla Bbc, racconta per la prima volta la storia di Amy Winehouse dal punto di vista di chi l’ha amata più di tutti: i genitori, gli amici storici. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - A 15 anni dalla morte di Amy Winehouse, mamma Janis e papà Mitch raccontano la verità mai detta in un doc ricco di inediti

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NO DIA ANTES DE MORRER, AMY WINEHOUSE FEZ UMA ÚLTIMA LIGAÇÃO

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