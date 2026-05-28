50 Top Pizza Latin America 2026 | Leggera Pizza Napoletana è la migliore

Da napolitoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Leggera Pizza Napoletana di André Guidon, a San Paolo del Brasile, si conferma come la migliore pizzeria dell’America Latina nel 2026, secondo la classifica di 50 Top Pizza Latin America.

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Leggera Pizza Napoletana di André Guidon, a San Paolo del Brasile, si conferma in cima alla classifica delle migliori pizzerie dell'America Latina per il 2026. Il verdetto è stato annunciato dalla guida 50 Top Pizza durante una cerimonia tenuta all'Istituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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50 Top Pizza Latin America 2026 is coming!

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