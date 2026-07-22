22 07 – Morte Fakir Meloni | La sinistra condanni odio e violenza – I prezzi dei carburanti alle stelle – La Juve pensa a Zirkzee

Il presidente del Consiglio ha chiesto di accertare la verità sulla morte di Fakir, condannando però l’odio contro le forze dell’ordine. Nel frattempo, si registra un aumento dei prezzi dei carburanti, mentre la Juventus sta valutando l’acquisto di Zirkzee. La polizia ha affrontato violenze in piazza, con il sindaco di Bologna che ha precisato come gli scontri non rappresentino la città.

Morte di Fakir, Meloni: “Accertare la verità, ma è irresponsabile alimentare un clima odio contro le forze d’ordine”. Bufera sulle violenze in piazza, Lepore: “Gli scontri non rappresentano Bologna”. I prezzi dei carburanti superano i livelli di marzo, pressing dei consumatori sul taglio delle accise. Milan in pressing per Karetsas, Koné in uscita dalla Roma sogna la Premier. La Juve pensa a Zirkzee come alternativa a Kolo Muani. Questo articolo 2207 – Morte Fakir, Meloni: “La sinistra condanni odio e violenza” – I prezzi dei carburanti alle stelle – La Juve pensa a Zirkzee proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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