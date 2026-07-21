Morte Fakir Meloni | La sinistra condanni odio e violenza

Notizia in breve

Dopo la morte di Abderrahim Fakir a Bologna, avvenuta durante scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, il primo ministro ha chiesto alla sinistra di condannare l'odio e la violenza. Meloni ha espresso la speranza che gli esponenti politici di quella parte politica si dissociino dagli atti violenti e si impegnino a contrastare comportamenti estremisti. La polizia ha riferito di aver fermato alcune persone coinvolte negli scontri.