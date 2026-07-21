Morte Fakir Meloni | La sinistra condanni odio e violenza

Da lapresse.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la morte di Abderrahim Fakir a Bologna, avvenuta durante scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, il primo ministro ha chiesto alla sinistra di condannare l'odio e la violenza. Meloni ha espresso la speranza che gli esponenti politici di quella parte politica si dissociino dagli atti violenti e si impegnino a contrastare comportamenti estremisti. La polizia ha riferito di aver fermato alcune persone coinvolte negli scontri.

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La premier, Giorgia Meloni, interviene dopo gli scontri seguiti alla morte a Bologna di Abderrahim Fakir. “Mi aspetto che gli stessi esponenti della sinistra ” che chiedono a Meloni di prendere le distanze dal video generato con l’Ai e postato ieri dal leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci, “trovino il coraggio di prendere le distanze quando un assessore del Partito Democratico arriva a evocare i fucili contro gli avversari politici. Mi aspetto la stessa fermezza quando autorevoli rappresentanti istituzionali della sinistra, davanti a vicende ancora al vaglio della magistratura, scelgono di alimentare un clima di contrapposizione che finisce per delegittimare le Forze dell’Ordine e offrire il pretesto a chi trasforma le piazze in luoghi di violenza”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Morte Fakir, Meloni: “La sinistra condanni odio e violenza”
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