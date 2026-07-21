I toni di Giorgia Meloni sono categorici e non risparmiano l’opposizione, che aveva urlacchiato contro di lei ch iedendole di prendere le distanze dal video trash di Vannacci, realizzato con Ia, nel quale generale “gladiatore”, con la premier al fianco, dava il via libera all’esecuzione degli avversari politici col pollice verso, nel Colosseo. Meloni prende le distanze dal video di Vannacci e attacca la sinistra. “Leggo che alcuni esponenti dell’opposizione mi chiedono di prendere le distanze da un video realizzato con l’intelligenza artificiale, diffuso da un altro partito di opposizione, nel quale sono stata inserita a mia insaputa. Lo faccio senza alcuna esitazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni boccia il video di Vannacci: “Non mi appartiene la politica dell’odio. La sinistra condanni i suoi violenti”

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Meloni attacca Vannacci: Non siete la vera destra, ma funzionali alla sinistra

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