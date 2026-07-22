Dal 21 luglio 2026, in Francia è in vigore il divieto di utilizzare i social network per i minori di 15 anni. La misura è stata annunciata come una novità europea, rendendo il paese il primo a imporre questa restrizione. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle modalità di applicazione o alle sanzioni previste. La decisione riguarda esclusivamente i social media, senza coinvolgere altri servizi online.

La Francia è il primo Paese d’Europa a vietare i social network ai minori di 15 anni. Il segretario di Stato per la Pianificazione dell’Angola, Luís Epalanga, ha affermato oggi che il corridoio di Lobito deve essere un “corridoio di sviluppo”, che rappresenta un'”opportunità storica per accelerare la transizione economica dell’Angola”. Il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha annunciato martedì la nomina di Mykhailo Drapatyi, comandante delle forze congiunte ucraine, a comandante in capo delle forze armate. Destituito il generale Oleksandr Syrsky. Il Brasile ha incassato royalty petrolifere aggiuntive grazie alla tassa del 12 per cento introdotta a marzo sull’esportazione di petrolio greggio. 🔗 Leggi su Api.follow.it

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