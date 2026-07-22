La Francia ha approvato una legge che vieta l'accesso ai social media ai minori di 15 anni. La norma, entrata in vigore con l'ultima fase del mandato presidenziale, mira a limitare l'esposizione precoce a contenuti violenti o sessualmente espliciti e a ridurre il tempo trascorso davanti agli schermi. La decisione segue un dibattito durato mesi sulla salute mentale degli adolescenti e sui casi di cyberbullismo. Al momento, non ci sono annunci ufficiali su altri Paesi intenzionati a seguire questa misura.

È una decisione che arriva, in Francia, dopo mesi di dibattito sulla salute mentale degli adolescenti, sull’aumento dei casi di cyberbullismo, sull’esposizione precoce a contenuti violenti o sessualmente espliciti e sul tempo trascorso davanti agli schermi. Dal prossimo autunno in Francia l’accesso ai social network sarà vietato ai ragazzi con meno di 15 anni: il Paese diventa il primo dell’Unione europea ad approvare una misura così restrittiva, destinata a entrare in vigore con l’inizio del prossimo anno scolastico, salvo eventuali verifiche costituzionali. Francia, social vietati ai minori di 15 anni: passa il ddl. Macron: “Il cervello dei nostri figli non è in vendita” X Leggi anche › Dal 9 dicembre social vietati agli under 16 in Australia Macron esulta: «Il cervello dei nostri figli non è in vendita». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La Francia diventa il primo Paese dell'Unione europea a vietare l'accesso ai social ai minori di 15 anni, un'iniziativa chiave dell'ultima fase del mandato del presidente. Cosa prevede la legge e quali Paesi seguiranno la Francia

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