Un incendio si è sviluppato nel silo di segatura di un’azienda del legno nella zona artigianale di Cerbara, nel comune di Terre Roveresche. L’incendio si è verificato poco prima delle 16 e ha interessato un impianto della FCT Italy Design, specializzata nella lavorazione del legno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non si registrano feriti.

Terre Roveresche (Pesaro e Urbino) martedì 21 luglio 2026 - Momenti di apprensione poco prima delle 16 alla FCT Italy Design, azienda della zona artigianale di Cerbara specializzata nella lavorazione del legno. Un principio d'incendio ha interessato il silos collegato all'impianto di aspirazione della segatura, facendo fuoriuscire una colonna di fumo visibile anche dall'esterno dello stabilimento. L'intervento dei vigili del fuoco. L'allarme ha fatto scattare l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Fano, arrivati sul posto con due mezzi, tra cui un'autobotte. Le squadre hanno lavorato per raffreddare il materiale all'interno del silos e circoscrivere il principio d'incendio, evitando che le fiamme si propagassero al resto dell'impianto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Zona artigianale di Cerbara, incendio nel silos della segatura di un'azienda del legno

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