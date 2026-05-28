Divampa un incendio nell' azienda artigianale di Gambettola i vigili del fuoco domano il rogo

Oggi, alle 15.50, due squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute in un'azienda artigianale di Gambettola, in via del Lavoro, a causa di un incendio sviluppatosi all’interno della struttura. I vigili del fuoco sono riusciti a domare il rogo e a mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti. L’intervento è durato circa un’ora. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

Oggi, giovedì 28 maggio, alle ore 15.50, due squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento di Cesena sono intervenute nel comune di Gambettola, in via del Lavoro, a seguito dello sviluppo di un incendio all'interno di un'azienda artigianale. L'evento ha interessato nello specifico un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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