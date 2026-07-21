Il cartello che indica la zona a traffico limitato di via Conciliazione è stato spostato per renderlo più visibile. Il display che segnala la limitazione è stato arretrato di posizione, in modo da migliorare la visibilità ai veicoli in transito. L’intervento è stato deciso dal Comune di Melegnano per favorire una migliore segnaletica e ridurre il rischio di infrazioni. Nessuna modifica alle regole o alle restrizioni è stata annunciata insieme allo spostamento.

Spostato, in modo da essere maggiormente visibile, il display che segnala la zona a traffico limitato di via Conciliazione. Il Comune di Melegnano ha proceduto ad arretrare di qualche metro, posizionandolo all’altezza di piazza Risorgimento, il pannello luminoso che avvisa gli automobilisti della presenza di una "zona a traffico limitato", nel centro storico della città, nelle sere della movida, ossia il venerdì e il sabato, dalle 20 alle 2. Dai banchi dell’opposizione, Progetto Melegnano e Rinascimento Melegnanese parlano di una "retromarcia dell’amministrazione Bellomo", ricordando che la precedente installazione, all’imbocco di via Conciliazione, rendeva il pannello poco visibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Zona a traffico limitato, arretra il cartello: "Nessuna retromarcia: così è più visibile"

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