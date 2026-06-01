Da questa sera, la zona a traffico limitato nel centro storico di Avellino sarà attiva ogni giorno dalle 20:00 alle 01:00. La misura, prevista dall’Ordinanza Dirigenziale, resterà in vigore per tutta l’estate. La restrizione riguarda le strade principali del centro, dove sarà vietato il transito di veicoli durante gli orari indicati. La regolamentazione si applica fino a nuova comunicazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Centro Storico di Avellino, con orario dalle ore 20:00 alle ore 01:00 del giorno successivo, in attuazione dell’Ordinanza Dirigenziale n. 456 dello scorso 1° agosto 2025. Al fine di consentire la massima conoscenza agli utenti della strada per la rima settimana i varchi saranno idoneamente presegnalati con transennamento e vigilati da personale della Polizia Municipale. Restano esclusi dal divieto i veicoli già debitamente autorizzati nonché i veicoli al servizio dei titolari di permesso disabili, previa comunicazione del numero di targa al Comando di Polizia Municipale se non già inserito. Si raccomanda, pertanto, agli automobilisti la massima attenzione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Centro storico, torna la zona a traffico limitato per tutta l’estate

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ROMA | sequestrati nel traffico della Cassia

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