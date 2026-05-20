zona a traffico limitato ecco le nuove regole per turisti e catering

Sono state introdotte nuove regole per l’accesso alla zona a traffico limitato, rivolte a turisti e servizi di ristorazione. Per entrare, i veicoli devono iscriversi alla ’Lista bianca permanente’, che riguarda enti e associazioni. La richiesta deve essere presentata presso l’ufficio competente, e la registrazione permette di ottenere l’autorizzazione per circolare all’interno dell’area delimitata. Le norme entreranno in vigore da una data specifica e coinvolgono anche particolari requisiti per i veicoli e i soggetti interessati.

L’iscrizione alla ’Lista bianca permanente’ per i veicoli appartenenti a enti e associazioni che operano nell’ambito della protezione civile è una delle diverse novità contenute nel nuovo ’disciplinare per il rilascio dei permessi di accesso e circolazione in zona a traffico limitato’, aggiornato ieri dalla giunta comunale, con una serie di disposizioni per adeguare il regolamento al quadro normativo vigente e alle esigenze organizzative e gestionali emerse nell’ultimo periodo. La delibera modifica alcune parti del Disciplinare, con l’obiettivo di rendere il sistema più coerente, funzionale e rispondente alle necessità di cittadini, categorie economiche e soggetti istituzionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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13. Zona traffico limitato

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