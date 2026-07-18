La Juventus sta analizzando le caratteristiche di un attaccante brasiliano come possibile rinforzo per l’attacco. Il calciatore, attualmente in Premier League, potrebbe adattarsi alle esigenze tattiche del nuovo allenatore. La società sta valutando la fattibilità di un trasferimento internazionale per rafforzare il reparto offensivo. Non ci sono ancora conferme ufficiali né dettagli sui tempi o le modalità dell’eventuale operazione.

di Luca Fioretti La Juventus valuta le caratteristiche tecniche del calciatore brasiliano, un profilo ideale per il gioco di Spalletti. Le manovre per potenziare il reparto avanzato portano i radar della Juventus verso la Premier League, dove si valuta la fattibilità di un innesto di spessore internazionale. L’attenzione è rivolta a Richarlison, una pista che stuzzica la fantasia dei vertici societari per le sue spiccate attitudini tattiche. L’operazione sarebbe conveniente? Il calciatore del Tottenham è un attaccante fisico, di movimento e che gioca molto per e con la squadra. Questa sua generosità agonistica permetterebbe di legare al meglio i reparti sul campo, aprendo spazi invitanti per gli inserimenti dei centrocampisti e offrendo una sponda costante per lo sviluppo della manovra offensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Richarlison può essere l’attaccante giusto per Spalletti? Pro e contro dell’eventuale operazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Richarlison Goal | Richarlison Goal Today | Aston Villa vs Tottenham | Premier League 2025/26

Notizie e thread social correlati

Perchè Pellegrino può essere l’attaccante giusto per Spalletti (e per le casse della Juve): l’analisiPellegrino, attaccante del Parma, viene valutato come un profilo adatto per l’allenatore Luciano Spalletti, grazie alle sue caratteristiche tecniche...

Ekhator alla Juventus, pro e contro l’arrivo dell’attaccante in bianconero: cosa c’è dietro l’operazione lampo di CarnevaliLa Juventus sta valutando l'acquisto di un attaccante dal Genoa, con un'offerta di circa 18 milioni di euro.

Temi più discussi: I crismi per diventare un criminale, il gol del Mondiale 2022 e la depressione: Juve, chi è Richarlison; Calciomercato Juve, per l’attacco piace anche Richarlison; Calciomercato Juve, l'attacco è la priorità: Richarlison l'ultimo nome; Calciomercato Juventus: Kolo Muani non si sblocca, il nome nuovo per l'attacco è Richarlison.

Tottenham, piove sul bagnato. Frank perde Richarlison: Può star fuori fino a due mesiBrutte notizie per il Tottenham e per Richarlison. Nel corso della conferenza stampa di quest'oggi, l’allenatore Thomas Frank ha annunciato che l’attaccante brasiliano resterà fuori dai campi per fino ... tuttomercatoweb.com

Richarlison può tornare in Brasile: Fluminense e Palmeiras interessati, ma il Tottenham spara altoVista l'ormai certa partenza di Jhon Arias, promesso sposo del Woverhampton, il Fluminense ha individuato in Richarlison il suo obiettivo primario per rimpiazzare il colombiano, come riporta il media ... tuttomercatoweb.com