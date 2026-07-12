La Juventus sta considerando l'acquisto di Ederson, portiere brasiliano ex Manchester City. La società valuta i benefici di avere un portiere con esperienza internazionale e mentalità vincente, ma anche i rischi legati a un possibile inserimento e ai costi dell’operazione. La decisione dipende da valutazioni tecniche e finanziarie, senza ancora conferme ufficiali. L’interesse si inserisce nel mercato dei portieri in vista della prossima stagione.

di Luca Fioretti La Juventus valuta i vantaggi e i rischi legati all’arrivo di Ederson: l’ex portiere del Manchester City garantisce una mentalità vincente. La Juventus riflette sul futuro della propria porta, analizzando la clamorosa novità emersa dalla Turchia. Il nome di Ederson, proposto ai bianconeri già a maggio secondo TRT Spor, è oggetto di attente valutazioni alla Continassa. L’innesto del brasiliano presenta risvolti contrastanti che la dirigenza sta esaminando con cura. Tra i pro dell’affare c’è certamente il fatto che è un profilo di esperienza assoluta. Il portiere è stato al Manchester City dal 2017 al 2025 dove con Guardiola ha praticamente vinto tutto, dimostrando qualità tecniche incredibili ed è abituato a grandissimi palcoscenici. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Ederson alla Juventus? Pro e contro dell’eventuale arrivo a Torino del portiere brasiliano

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