Zinedine Zidane è stato scelto come nuovo commissario tecnico della nazionale francese. Ha firmato un contratto a lungo termine, confermato da un accordo verbale raggiunto a novembre. L’annuncio ufficiale è atteso nei prossimi giorni.

Zidane è il nuovo commissario tecnico della Francia: contratto a lungo termine già firmato, accordo verbale da novembre. Zinedine Zidane sarà ufficialmente il nuovo commissario tecnico della Francia, con un contratto a lungo termine già firmato e un accordo verbale che risale a novembre. La notizia, accolta con attenzione dal mondo del calcio, segna il ritorno in prima linea di una delle figure più carismatiche del panorama internazionale: Zizou è tornato. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo L’intesa, secondo quanto raccolto, non è mai stata in discussione, nonostante l’interesse manifestato da alcuni club che avrebbero provato a sondare la disponibilità dell’allenatore francese. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Zidane torna in panchina: firmato contratto come nuovo ct della Francia! Si attende ufficialità

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