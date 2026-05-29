Il Napoli avrebbe scelto Massimiliano Allegri come nuovo allenatore al posto di Vincenzo Italiano. La decisione sembra essere stata presa, ma l’annuncio ufficiale non è ancora stato comunicato. Allegri, ex tecnico di successo, sostituirebbe quindi l’attuale allenatore, senza conferme ufficiali al momento. La società aspetta di ufficializzare la nomina nei prossimi giorni. Non sono stati forniti dettagli sulle trattative o su eventuali altre opzioni.

Il Napoli avrebbe finalmente sciolto i dubbi sul futuro della panchina: tra Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano, la scelta sarebbe ricaduta proprio sull’ex allenatore del Milan. L’ accordo con il club azzurro sarebbe ormai stato raggiunto e mancherebbe soltanto la risoluzione definitiva del contratto che lega ancora Allegri ai rossoneri. L’erede di Antonio Conte. Come annunciato da Fabrizio Romano tramite un post pubblicato su X, Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Per il tecnico sarebbe pronto un contratto biennale da circa 5 milioni di euro a stagione, con scadenza nel 2028. Resta solo da aspettare la risoluzione del contratto con i rossoneri. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Panchina Napoli, si attende l’ufficialità di Massimiliano Allegri

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