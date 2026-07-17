Zidane Francia futuro già scritto | sarà lui il nuovo ct dopo Deschamps

Zidane è stato annunciato come il prossimo commissario tecnico della nazionale francese, con un accordo fino al 2030. L’attuale allenatore, Didier Deschamps, lascerà il ruolo dopo aver guidato la squadra. La decisione è stata presa nonostante l’eliminazione della Francia in semifinale ai Mondiali. La firma ufficiale e i dettagli contrattuali sono stati comunicati, segnando il passaggio di testimone tra i due tecnici.

Zidane Francia, accordo pronto fino al 2030 per il nuovo commissario tecnico: sarà l’erede di Didier Deschamps! I dettagli. La Francia deve ancora assorbire la delusione per l’eliminazione in semifinale ai Mondiali, ma il futuro della panchina dei Bleus sembra ormai definito. Sabato 18 luglio la Nazionale francese affronterà l’ Inghilterra nella finale per il terzo posto, ultima tappa del ciclo di Didier Deschamps. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Una volta terminata la competizione iridata, toccherà a Zinedine Zidane prendere in mano la squadra. L’ex tecnico del Real Madrid è pronto a diventare il nuovo commissario tecnico della Francia, aprendo una nuova fase per una delle Nazionali più competitive del panorama internazionale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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La testata di Zidane, raccontata da Materazzi | Cliché | RSI

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