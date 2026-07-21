Zidane sulla panchina della Francia? Ecco cosa rispose al Festival dello Sport

Zinedine Zidane ha risposto a una domanda sul suo possibile incarico come ct della nazionale francese durante il Festival dello Sport. Non ha confermato né smentito, limitandosi a dire che prenderà una decisione quando sarà il momento. La sua candidatura viene data come molto probabile dopo l'addio di Didier Deschamps e il risultato del quarto posto al Mondiale. Non ci sono state altre dichiarazioni ufficiali su un accordo imminente.

Sembra sempre più vicina la firma di Zinedine Zidane come nuovo commissario tecnico della nazionale francese, dopo l'addio di Didier Deschamps e il quarto posto al Mondiale. Al Festival dello Sport 2025, "Zizou" rispose così alla domanda sul suo futuro, parlando sia di Juve che di Francia. Rivivi questo estratto dall'ultima edizione del Festival e non perdere la conferenza stampa di presentazione del FdS 2026 domani, 22 luglio, alle 11:30 in diretta su Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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