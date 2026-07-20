Il ministro dello sport ha commentato la fine dei Mondiali, sottolineando la possibilità per la Francia di cogliere nuove opportunità. La Spagna ha vinto il torneo, mentre la nazionale francese si è distinta come delusa tra le grandi. L’addio di Deschamps alla guida della squadra è stato un momento importante, e si evidenzia come questa sconfitta possa rappresentare un punto di partenza per il futuro.

Il sipario sui Mondiali si è chiuso con la Spagna che ha conquistato il secondo titolo iridato ma tra le grandi deluse c’è senza dubbio la Francia. Accreditata come una delle grandi favorite alla vigilia, la selezione transalpina ha chiuso al quarto posto dopo le sconfitte contro Francia in semifinale ed Inghilterra nella finalina, con l’umiliante 4-6. La finale per il terzo posto è stata anche l’ultimo atto di Didier Deschamps sulla panchina della Francia; il CT ha lasciato dopo oltre un decennio (un Mondiale vinto ed una finale persa) ed alla sua successione sembra destinato con ogni probabilità Zinedine Zidane. Marina Ferrari, ministro dello sport francese, a precisa domanda non si è sbilanciata ai microfoni di RTL. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Deschamps saluta, il ministro dello sport su Zidane: “Opportunità da cogliere per la Francia”

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