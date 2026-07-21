Zidane e Klopp nuovi ct manca solo Guardiola L’Italia sogna il suo big

Sul web circolano immagini che raffigurano i futuri allenatori delle nazionali di calcio, con Zidane e Klopp già scelti e in attesa di conferma, mentre si parla di una possibile candidatura di Guardiola. La discussione riguarda le possibili sfide tra queste figure, note per aver guidato grandi club europei. La discussione si concentra sulle ipotesi di un futuro confronto tra i tre tecnici alla guida delle rispettive nazionali.

Roma, 21 luglio 2026 – Qualcuno sul web ha già iniziato a creare le ’combo’ da sogno, a unire le foto dei tre fenomeni della panchina che potrebbero ritrovarsi da avversari alla guida delle nazionali, dopo aver lasciato il loro marchio a fuoco nella storia dei club europei nel terzo millennio. Solo che per due di loro, Zidane e Klopp, manca solo l’ufficializzazione, quello che ci interessa di più invece sta ancora riflettendo. Stasera il presidente della Figc Giovanni Malagò ha confermato i contatti con il catalano: “Per lui si potrebbe anche pensare di fare un’eccezione ”, ha detto al podcast Seietrenta, a proposito dei costi, facendo anche un discorso generazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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