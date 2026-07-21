Sabato alle 19, gli Zen Circus si esibiranno nella radura Ponte rosso di Pietra dell’Uso, in provincia di Sogliano sul Rubicone. La band presenterà il loro ultimo album, intitolato ‘Il Male’, durante un concerto all’aperto. L’evento si svolge in un luogo insolito e non è previsto alcun evento di rilievo legale o pubblico oltre alla performance musicale.

Un disco che non smette di sorprendere, suonato in un luogo da scoprire. Sabato dalle 19 nella radura Ponte rosso di Pietra dell’Uso di Sogliano sul Rubicone si esibiranno gli Zen Circus, che presentano in Romagna l’ultimo disco ‘ Il Male ’. Dopo il fortunato tour invernale, la rock band toscana è pronta a soprendere i fan con un concerto molto particolare, pensato appositamente per il luogo dell’evento. Il gruppo ha all’attivo tredici album, un romanzo e la partecipazione a Sanremo nel 2019. I biglietti per il concerto, promosso da Sillaba per la rassegna Notturni nel Bosco, sono disponibili su Liveticket. L’organizzazione consiglia abbigliamento comodo e coprente e telo per la seduta sul prato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Zen Circus, il rock al tramonto : "Cantiamo ‘Il male’ per esorcizzarlo"

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