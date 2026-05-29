Straborgo 2026 al via in piazza Mazzini l' energia dei The Zen Circus | il programma di venerdì 29 maggio

Notizia in breve

Venerdì 29 maggio, in piazza Mazzini, si svolge l'apertura ufficiale di Straborgo 2026 con un concerto dei The Zen Circus. La manifestazione, organizzata dalla Fondazione LEM in collaborazione con Xlr Produzioni Srl, coinvolge diverse iniziative e artisti lungo tutto il fine settimana. La piazza si anima con musica dal vivo, creando un’atmosfera di festa e partecipazione. L’evento prosegue nei giorni successivi con ulteriori appuntamenti e spettacoli.