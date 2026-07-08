Musica giochi e sapori allo stand Così Rock Circus entra nel vivo

Notizia in breve

Lo stand di Rock Circus ospita musica dal vivo, stand gastronomici e gonfiabili per bambini. Sono presenti incontri con ospiti d’eccezione e attività dedicate alle famiglie. La manifestazione si svolge durante l’estate, coinvolgendo diverse generazioni con spettacoli e intrattenimento. La zona dedicata ai giochi e ai sapori si estende lungo l’area principale, attirando un pubblico vario e numeroso.