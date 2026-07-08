Musica giochi e sapori allo stand Così Rock Circus entra nel vivo
Lo stand di Rock Circus ospita musica dal vivo, stand gastronomici e gonfiabili per bambini. Sono presenti incontri con ospiti d’eccezione e attività dedicate alle famiglie. La manifestazione si svolge durante l’estate, coinvolgendo diverse generazioni con spettacoli e intrattenimento. La zona dedicata ai giochi e ai sapori si estende lungo l’area principale, attirando un pubblico vario e numeroso.
Tanta buona musica dal vivo, incontri con ospiti d’eccezione, stand gastronomico, gonfiabili per bambini e attività per famiglie. L’estate di San Bartolomeo in Bosco si ravviva con Rock Circus, appuntamento in programma da oggi a sabato 11 luglio giunto alla sua 22ª edizione e ormai punto di riferimento nel panorama degli eventi aggregativi sul territorio. La manifestazione, realizzata per la prima volta nel 2003, si svolgerà nel campo sportivo di via Moggi, 6 a San Bartolomeo in Bosco. L’iniziativa, patrocinata dall’assessorato alle Frazioni del Comune di Ferrara – contributo di Ferrara Tua –, è promossa dalla Pro Loco Rock Circus di San Bartolomeo, in collaborazione con l’Asd San Bartolomeo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
AICold CEO was shocked when he saw a child beside me!
Notizie e thread social correlati
Musicultura, la sfida entra nel vivo. Ora appuntamento allo SferisterioAl Teatro Persiani si è conclusa la prima fase di Musicultura 2026, con il teatro pieno di pubblico e grande interesse.
Leggi anche: Le Mura riparte da Pistolesi. Così il mercato entra già nel vivo
Si parla di: Musica, giochi e sapori allo stand. Così Rock Circus entra nel vivo; Torna ‘Rock Circus’: quattro serate di musica, libri e ospiti d'eccezione.