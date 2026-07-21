Zelensky licenzia il capo dell’esercito Syrsky la mossa per risolvere la crisi in Ucraina | chi lo sostituirà

Il presidente ucraino ha licenziato il comandante in capo dell’esercito, Oleksandr Syrsky, e ha nominato al suo posto Mykhailo Drapatyi, attuale comandante delle forze congiunte. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si inserisce in un tentativo di affrontare la crisi militare nel paese. Non sono stati forniti dettagli sui motivi di questa sostituzione.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rimosso dal suo incarico il comandante in capo dell’esercito di Kiev, Oleksandr Syrsky. Al suo posto, ha nominato l’attuale comandante delle forze congiunte Mykhailo Drapatyi. Lo ha annunciato lo stesso Zelensky in un messaggio su Telegram, nel quale ha reso l’onore delle armi a Srysky. Il cambio ai vertici dell’esercito ucraino era nell’aria da giorni, da quando a Kiev e in altre città del Paese erano scoppiate proteste sempre più partecipate che chiedevano la testa di Syrsky, reo di aver imposto di fatto a Zelensky la cacciata del ministro della Difesa Mykhailo Fedorov. Dopo giorni di... 🔗 Leggi su Open.online

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Clamoroso! Zelensky licenzia Syrsky: chi sarà il nuovo comandante in capo delle forze ucraine

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