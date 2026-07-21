Zelensky licenzia il capo dell’esercito Syrsky la mossa per risolvere la crisi in Ucraina | chi lo sostituirà

Da open.online 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il presidente ucraino ha licenziato il comandante in capo dell’esercito, Oleksandr Syrsky, e ha nominato al suo posto Mykhailo Drapatyi, attuale comandante delle forze congiunte. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si inserisce in un tentativo di affrontare la crisi militare nel paese. Non sono stati forniti dettagli sui motivi di questa sostituzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rimosso dal suo incarico il comandante in capo dell’esercito di Kiev, Oleksandr Syrsky. Al suo posto, ha nominato l’attuale comandante delle forze congiunte Mykhailo Drapatyi. Lo ha annunciato lo stesso Zelensky in un messaggio su Telegram, nel quale ha reso l’onore delle armi a Srysky. Il cambio ai vertici dell’esercito ucraino era nell’aria da giorni, da quando a Kiev e in altre città del Paese erano scoppiate proteste sempre più partecipate che chiedevano la testa di Syrsky, reo di aver imposto di fatto a Zelensky la cacciata del ministro della Difesa  Mykhailo Fedorov. Dopo giorni di... 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Zelensky.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Clamoroso! Zelensky licenzia Syrsky: chi sarà il nuovo comandante in capo delle forze ucraine

Video Clamoroso! Zelensky licenzia Syrsky: chi sarà il nuovo comandante in capo delle forze ucraine?

Notizie e thread social correlati

Zelensky valuta di cacciare il capo dell’esercito: la «pazza idea» per placare le proteste a Kiev e i rischiIl presidente ucraino sta considerando di rimuovere il comandante in capo dell’esercito, Oleksandr Syrsky, come risposta alle proteste a Kiev.

Zelensky azzera il governo e licenzia la premier. La mossa a sorpresa su Patriot, Europa e guerra cambia gli equilibriIl presidente ucraino ha annunciato un rimpasto di governo, licenziando la premier e azzerando l’intera squadra esecutiva.

Temi più discussi: Zelensky licenzia Fedorov, il geniale ministro della Difesa che ha reso l'esercito di Kiev un'avanguardia hi tech: Scontri coi generali; Kiev, nuovo rimpasto di governo: Zelensky licenzia la premier; Zelensky licenzia il popolare ministro della Difesa Fedorov: migliaia in piazza contro la decisione del presidente ucraino; Rimpasto in Ucraina, Zelensky licenzia la premier Svyrydenko: gli scenari.

zelensky licenzia il capoZelensky rimuove Syrsky da capo delle forze armate, al suo posto DrapatyiIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la rimozione di Oleksandr Syrsky, comandante in capo dell'esercito ucraino, e la nomina al suo posto del comandante delle forze congiunte Mykhail ... ansa.it

zelensky licenzia il capoZelensky licenzia Fedorov, il geniale ministro della Difesa che ha reso l'esercito di Kiev un'avanguardia hi tech: Scontri coi generaliIl ministro della Difesa paga la sua autonomia, i veti sugli appalti e lo scontro con pezzi dell'apparato (oltre alla sua popolarità). Intanto il presidente ha scelto il nuovo premier: Sergii Koretsky ... corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web