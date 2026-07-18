Zelensky valuta di cacciare il capo dell’esercito | la pazza idea per placare le proteste a Kiev e i rischi

Il presidente ucraino sta considerando di rimuovere il comandante in capo dell’esercito, Oleksandr Syrsky, come risposta alle proteste a Kiev. Questa decisione si aggiunge al licenziamento di metà del governo annunciato di recente. La possibile sostituzione del comandante militare sarebbe una delle misure valutate dal presidente per gestire le tensioni interne. Finora, non ci sono comunicazioni ufficiali su una decisione definitiva in merito.

Dopo aver mandato a casa mezzo governo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky starebbe valutando di rimuovere dal suo incarico anche il comandante in capo dell’esercito Oleksandr Syrsky. Lo scrive il Financial Times citando un alto funzionario di Kiev. Si tratterebbe di una mossa, delicatissima, per provare a placare le proteste crescenti nel Paese per il licenziamento del ministro della Difesa Mykhailo Fedorov. La vera ragione dietro la cacciata di Fedorov, che ha scioccato mezza Ucraina e gli stessi alleati europei, sarebbe stato infatti lo scontro totale tra l’ enfant prodige del governo di Kiev e il comandante in capo dell’esercito. 35 anni il primo, convinto che il futuro della guerra stia nei droni e nell’ automazione, 60 anni e un approccio ben più tradizionale il secondo. 🔗 Leggi su Open.online

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