Il Fondo monetario internazionale ha approvato un prestito di 700 milioni di dollari all’Ucraina. Contestualmente, l’Unione Europea ha avviato un fondo da miliardi di euro, anche se non ancora tutto disponibile. Zelensky ha ricevuto i primi fondi, mentre i 90 miliardi promessi dall’Europa non sono stati ancora erogati. La somma di 700 milioni rappresenta un aiuto immediato in un momento di tensione economica.

Non saranno i 90 miliardi promessi dall’Europa. Ma 700 milioni di questi tempi a Volodymyr Zelensky fanno comodo, eccome. Non c’è solo la sponda europea per l’Ucraina, ce ne è anche una americana, che passa direttamente per i piani alti del Fondo monetario internazionale. Il quale, nella notte italiana, ha completato la prima revisione dell’accordo Extended fund facility della durata di 48 mesi per l’Ucraina. Il completamento della revisione consente un’erogazione immediata di 503 milioni di diritti speciali di prelievo, corrispondenti a circa 690 milioni di dollari in favore delle casse di Kyiv. Ora, secondo Washington, l’Ucraina ha... 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - Zelensky incassa i primi aiuti. 700 milioni dall’Fmi mentre parte il maxi fondo Ue

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