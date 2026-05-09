UE; Zelensky | ‘L’Ucraina è già parte della famiglia’

In occasione della Giornata dell’Europa, il presidente ucraino ha scritto su X che l’Ucraina non celebra l’evento con slogan o cerimonie ufficiali, ma con la consapevolezza di essere già parte integrante della famiglia europea. Zelensky ha sottolineato questa posizione attraverso un messaggio pubblicato sui social, senza ulteriori dettagli o dichiarazioni ufficiali. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle relazioni tra Ucraina e Unione Europea, che spesso vengono discusse in ambito politico e diplomatico.

“Oggi è la Giornata dell’Europa. E l’Ucraina la celebra non in modo formale o con slogan, ma con la piena consapevolezza che siamo già una parte inseparabile della famiglia europea”: è quanto si legge in un post pubblicato su X dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Stiamo difendendo l’Ucraina, la nostra indipendenza, il nostro futuro e, così facendo, noi in Ucraina difendiamo la nostra Europa. Un’Europa di cui l’Ucraina è stata e continuerà a essere parte”, prosegue il messaggio. “Fin dai primi giorni della guerra su larga scala fino a oggi, l’Europa è stata al fianco dell’Ucraina. E questo non è carità, è una scelta fatta dagli...🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Zelensky: “L’Ucraina a un bivio, perdere la propria dignità o un partner chiave

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