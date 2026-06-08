Idrogeno green all’Italia 6 miliardi di aiuti dall’Ue | il piano industriale fino al 2029

Da quifinanza.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia riceverà 6 miliardi di euro dall’Unione Europea per sostenere la produzione di idrogeno rinnovabile. La Commissione europea ha approvato un regime di aiuti che complessivamente ammonta a 23 miliardi di euro, destinati a vari settori industriali. Il piano si estende fino al 2029 e prevede investimenti mirati a sviluppare tecnologie e infrastrutture legate all’idrogeno verde.

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La Commissione europea ha approvato un regime di aiuti all’Italia per un valore totale di 23 miliardi di euro, di cui 6 dovranno essere destinati alla produzione di idrogeno rinnovabile. Il finanziamento durerà fino al 31 dicembre del 2029. L’intervento di Bruxelles è stato giudicato necessario per sostenere un mercato ancora nelle fasi iniziali. Gli aiuti saranno proporzionati rispetto agli obiettivi e strutturati  in modo da limitare eventuali distorsioni della concorrenza nel mercato unico. Un investimento da 6 miliardi per far nascere il mercato dell’idrogeno. Il cuore del provvedimento è l’obiettivo di stimolare la produzione di idrogeno rinnovabile in Italia su scala industriale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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