Spagna Re Felipe alla parata delle Forze Armate a Vigo
Re Felipe di Spagna ha partecipato a Vigo alla parata della Giornata delle Forze Armate. Durante l’evento, sono sfilate l’Esercito, la Marina, l’Aeronautica Militare e la Guardia Civil. La cerimonia si è svolta nel centro della città, con la presenza del monarca e di altri rappresentanti ufficiali. La parata ha coinvolto diversi reparti militari, con mezzi e personale impegnati in formazione e sfilata lungo il percorso.
Re Felipe di Spagna ha assisto a Vigo alla parata per la Giornata delle Forze Armate, nella quale hanno sfilato l’Esercito, la Marina, l’Aeronautica Militare e la Guardia Civil. Alla cerimonia hanno partecipato anche la regina Letizia e la principessa Leonor, che indossava un’uniforme dell’Aeronautica Militare. Il tempo nuvoloso ha costretto gli organizzatori a cancellare alcune parti del programma, tra cui l’esibizione aerea. La Giornata delle Forze Armate viene celebrata ogni anno in una regione diversa della Spagna. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
Princess Leonor at Armed Forces Day 2026 | Military Parade Appearance with King & Queen of Spain
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