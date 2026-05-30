spagna re felipe alla parata delle forze armate a vigo

Notizia in breve

Re Felipe di Spagna ha partecipato a Vigo alla parata della Giornata delle Forze Armate. Durante l’evento, sono sfilate l’Esercito, la Marina, l’Aeronautica Militare e la Guardia Civil. La cerimonia si è svolta nel centro della città, con la presenza del monarca e di altri rappresentanti ufficiali. La parata ha coinvolto diversi reparti militari, con mezzi e personale impegnati in formazione e sfilata lungo il percorso.