Nelle ultime settimane, alcuni genitori hanno espresso critiche riguardo alla visita organizzata per gli studenti presso le Forze armate a Monza. Durante l’evento, bambini delle scuole elementari sono stati portati su mezzi blindati e hanno avuto l’opportunità di salire sulla torretta di un veicolo, dove hanno potuto simulare azioni di fuoco. Inoltre, è stato distribuito un poster raffigurante un aereo caccia bombardiere. Le reazioni dei genitori si sono concentrate sulla pertinenza e sui contenuti dell’attività.

Agenti della polizia penitenziaria che fanno bella mostra della loro tenuta antisommossa, bambini fatti salire sulla torretta di un mezzo blindato dove possono far finta di sparare ai “nemici” e per finire un bel poster del famoso caccia bombardiere F35 per tutti. È quanto accaduto all’ Open day delle Forze Armate che si è svolto nei giorni scorsi a Monza. Un’iniziativa alla quale hanno aderito alcune scuole tra le quali anche l’Istituto comprensivo “Salvo d’Acquisto” che comprende alcuni plessi scolastici di primaria e secondaria di primo grado tra Monza e Vedano al Lambro. L’appuntamento non è piaciuto ad un gruppo di genitori e insegnanti che hanno denunciato il tutto inviando le fotografie della giornata all’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle Università. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bambini delle scuole sui mezzi blindati, i genitori criticano la gita all’Open day delle Forze armate a Monza: “Inaccettabile”

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