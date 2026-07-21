Zeballos aspetta il Napoli | accordo pronto manca il via libera

Il Napoli sta finalizzando l'acquisto di Exequiel Zeballos, con un accordo già definito con il calciatore per un contratto di cinque anni. Tuttavia, manca ancora il via libera ufficiale per completare la trattativa. La società sta aspettando l’autorizzazione finale prima di formalizzare il trasferimento. La trattativa si concentra sulla fase finale, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi.

Il Napoli continua a costruire l’operazione per Exequiel Zeballos. L’accordo con il calciatore è già stato impostato sulla base di un contratto quinquennale. Il lavoro si concentra ora sull’intesa definitiva con il Boca Juniors. Il direttore sportivo Giovanni Manna mantiene aperti i contatti con il presidente del club argentino Juan Román Riquelme. Restano da sistemare gli ultimi aspetti economici e la struttura complessiva dell’affare. La valutazione dell’esterno si aggira intorno agli 8,5 milioni di euro. Una cifra equivalente a circa 10 milioni di dollari. Il Napoli considera il profilo del classe 2002 una priorità per completare il reparto offensivo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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