Il Napoli sta per chiudere l'acquisto di Exequiel Zeballos, il cui trasferimento è ormai vicino. Il direttore sportivo azzurro ha già in mano i dettagli dell’accordo, mentre il giocatore aspetta solo l’ok ufficiale per trasferirsi. La trattativa si è sviluppata nel corso delle ultime settimane, con il club che ha mantenuto il massimo riserbo fino alla definizione finale.

C’è un’idea che Giovanni Manna coltiva da mesi, in silenzio, e ha un nome: Exequiel Zeballos. L’affare Zeballos-Napoli nasce in epoca non sospetta, settimane e anzi mesi fa, e da allora il direttore sportivo azzurro lo custodisce con riservatezza, aspettando che il mercato si muova. Solo che il mercato, nella sua perfidia, non ha fretta: prima di poter stappare lo spumante, come racconta il Corriere dello Sport, servirà portare pazienza il giusto. Il ragazzo arriva da quel Boca in cui Manna ha pescato la sua idea alla Bombonera. Ventiquattro anni compiuti ad aprile, esterno offensivo che gioca a sinistra ma anche a destra, gamba e una voglia matta di riprendersi quello che qualche infortunio gli ha tolto: è il profilo dell’ala che, come si racconta da tempo, a questo Napoli serve per concedere strappi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Quadriennale pronto per Zeballos, Manna aspetta solo un via libera

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